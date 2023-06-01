FATİH BATTAR

1 Haziran Dünya Süt Günü kapsamında Hitit Üniversitesi ve Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından ‘Süt Sektöründe Makine ve İmalat Sanayi’ konulu konferansta konuşan Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, birlik olarak Çorum ekonomisine yılda 600 milyon liralık katkı sağladıklarını söyledi.

3 Haziran Dünya Süt Günü kapsamında Hitit Üniversitesi ve Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından ‘Süt Sektöründe Makine ve İmalat Sanayi’ konulu konferans düzenlendi.

Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Gökmeşe, Çorum ili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, dünyaca ünlü Fransız süt ve süt ürünleri üreticisi Lactalis’in Ar-Ge Müdürü Alparslan Özdemir ve Lactalis Kalite Güvence Yöneticisi Eda Özdemir, Hitit Üniversitesi Beslenme Diyetetik kulübü öğrencileri katıldı.

Konferansta bir konuşma yapan Çorum ili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Çorum’da neredeyse her köye süt toplama merkezleri ve soğutucu tanklar kurmayı başardıklarını belirterek, birlik olarak Çorum ekonomisine yılda 600 milyon liralık bir katkı sunduklarını söyledi.

Birlik olarak 100 personel ve 35 araç ile her gün köylerde süt topladıklarını aktaran Kaya; “Biz üreticinin derdiyle dertleniyoruz. Çorum ekonomisine yıllık 600 milyon liralık bir değer katıyoruz. Üreticilik çok zor. Bu işi sağımı, hayvanların bakımı, hayvanların beslenmesi gibi zorluklar var ve üreticiler çok zor şartlar altında üretimini gerçekleştiriyor. Her köyümüze merkez kuruyoruz, soğutucu tank kuruyoruz. Üreticilerimiz burayı sütlerini getiriyor. Sütün bakterisine, yağına, antibiyotiğine bakıyoruz. Bu süreçleri birlik olarak biz takip ediyoruz. Tüketiciye sağlıklı, bakterisi düşük, yağı yüksek sütlerimizi ulaştırmaya çalışıyoruz. 100 personelimiz ve 35 aracımız ile sahada süt topluyoruz. Biz birlik olarak üreticimizin, çiftçimizin yanında olarak üretici ile tüketici arasında köprü vazifesini görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

3 Haziran Dünya Süt Günü’nde anlamlı katkı ve desteklerinden dolayı Hitit Üniversitesi’ne de teşekkür eden Kaya; “Bugün üniversitemizin bize süt sektöründe makine ve imalatı konusunda bilimsel destekler vereceği için çok teşekkür ediyoruz.” dedi

‘ÇORUMUMUZUN SÜT KAPASİTESİNE DESTEK VERECEK

ALTYAPININ ÜNİVERSİTEMİZDE OLDUĞUNA İNANIYOTUM’

Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin yılda 100 bin tonun üzerinde süt üretimi gerçekleştirdiğini belirten Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ise, “100 bin ton süt üretiminin olduğu bir yerde sütün üretiminin dışında, işlenişi, saklanışıyla ilgili çok ciddi emek, tasarım, makine üretme ve olanı geliştirmek gerekiyor. Çorumumuzun 100 bin tonluk süt kapasitesine katkı verebilecek altyapının uzmanlığının üniversitemizde olduğuna ve daha da geliştirileceğine inanıyorum.” şeklinde konuştu

Konferansta ayrıca dünyaca ünlü Fransız süt ve süt ürünleri üreticisi Lactalis’in Ar-Ge Müdürü Alparslan Özdemir ve Lactalis Kalite Güvence Yöneticisi Eda Özdemir, Lactalis ve ürünleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.