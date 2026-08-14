Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında bugün oynanacak Galatasaray-Çorum FK maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Fedai San oldu.

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Galatasaray, saat 21.30'da sahasında Çorum FK ile karşılaşacak. Müsabakada hakem Batuhan Kolak düdük çalacak.

Kolak'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Suat Güz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Asen Albayrak olacak.

Galatasaray-Çorum FK maçının VAR koltuğunda Fedai San oturacak. San'a AVAR'da Mehmet Salih Mazlum eşlik edecek.

DÜNYA KUPASINDA GÖREV ALMIŞTI

İsviçre Futbol Federasyonunda görev yapan Fedai, Dünya Kupası'nda Tunus - Japonya maçında VAR olarak görev almıştı.