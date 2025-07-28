Arca Çorum FK alt yapısı için hafta sonu yapılan seçmeler büyük ilgi gördü.

Devane sahasında yapılan seçmelere yaklaşık 140 minik sporcu katıldı ve alt yapı teknik heyetinin belirlediği isimler kategorilerine göre gruplara ayrıldı.

2015-2016-2017 ve 2018 doğumlu çocukların katıldığı seçmelere sporcular kadar velileri de büyük ilgi gösterdi.

Çorum FK Alt Yapı Sorumlusu Sinan Özdilli seçmeler öncesinde sporcu velilerine bilgilendirme yaptı.

Ardından yaş gruplarına göre oluşturulan takımların hazırlık maçlarını kırmızı siyahlı takım alt yapı teknik adamları yakından takip etti.

Yapılan seçmeler sonunda belirlenen isimler yaş gruplarına göre lisans çıkartılarak takıma katılacak diğer katılan isimler yaz döneminde açılacak olan futbol okulunda çalışmalara devam edecek.

Öte yandan seçmelere katılan sporcular arasında yapılan kura çekimi ile A takım antrenmanını ziyaret ederek abileri ile fotoğraf çektirme ve imza alacak 13 isim belirlendi.

Çorum FK Alt Yapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Sinan Özdilli alt yaş kategorilerine yeni yetenekler kazandırmak için yaptıkları seçmeye katılımın mutluluk verici olduğunu amaçlarının bunu futbol okulu olarak devam ettirerek çocukların gelişimini yakından görmek ve onları lisanslı sporcular olarak Türk futboluna kazandırmak istediklerini söyledi.