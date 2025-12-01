İki sezondur Çorum FK alt yapısında forma giyen Abdullah Enes Ersin Yeni Mersin idman Yurdu’na transfer oldu.

Bahis soruşturması ardından 2. ve 3. lig kulüplerine amatör futbolcu transfer etme izni verilmesinin ardından tüm kulüpler Gelişim Ligleri ve Bölgesel Amatör Liglerde forma giyen isimlere yöneldiler.

Bu doğrultuda Yeni Mersin İdman Yurdu kulübü de Çorum FK U 19 takımında forma giyen Abdullah Enes Ersin’i kadrosuna kattı. 2007 Mersin doğumlu Ersin Erdemli Belediyespor, Gaziantep Kulübü alt yapısında oynadıktan sonra 2024-25 sezonunda Çorum FK’ya transfer oldu. Bu sezonda Çorum FK ile devam eden Abdullah Enes Ersin memleketin takımı ile anlaştı ve cumartesi günü oynanan Muşspor maçında ilk onbirde sahaya çıktı.