Türkiye Görme Engelliler Futsal 1. lig final müsabakaları sonunda Çankaya Belediyespor takımı şampiyon oldu.

İlimiz Toki Spor Salonunda beş gün süren ve 7 takımda 84 sporcunun mücadele ettiği final maçları sonunda Çankaya Belediyespor takımı tüm rakiplerini yenerek şampiyonluk kupasını alırken Surkent takımı ikinci Nilüfer Gençlikspor kulübü ise üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Son maçın ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımların kupalarını Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Başkan Vekili Orhan Tanrıkulu, Yönetim Kurulu üyesi Şerif Büyükdaş ile Çorum Sportif Faaliyetler Şube Müdürü Gürsel Gürbüz tarafından verildi.