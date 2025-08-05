Arca Çorum FK’nın sezonun ilk maçında pazar günü evinde oynayacağı Amedspor maçının biletleri bugün satışa çıkacak.

Kulüp yönetiminden yapılan açıklamaya göre bugün pasolig üzerinden satışa çıkarılacak olan biletler kale arkaları ve maraton tribününde 5 liradan satılacak.

Bilet fiyatlarının kalan bölümünü ise Arca firması üstlendi.

Kırmızı Siyahlı takımın kombine bilet satışlarında da büyük bir artış olduğu öğrenildi.

Kombine bilet satışının devam ettiği ve bazı tribünlerde biletlerin bitme noktasına geldiği öğrenildi.