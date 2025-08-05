Arca Çorum FK’nın formadaki yazı karakterini taraftar seçti.

Futbol Federasyonu formada aynı karakter kullanma kuralını serbest bıraktıktan sonra Çorum FK formaya kullanılacak fontu belirlemek için sosyal medya hesabından oylama açtı.

Dört farklı karaktardeki formayı sosyal medya hesabından paşlayan kırmızı siyahlı yönetim taraftarların oyları ile forma fontunu belirledi. 2 numaralı forma % 53 oy ile kazanırken 5 numaralı forma % 26, 11 numaralı forma % 18 1 numaralı forma ise % 3 oy aldı.