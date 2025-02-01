Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakası ikinci maçında İstanbul Başakşehir ile karşılaşacak olan Ahlatcı Çorum FK, maça alt yapı ile çıkma kararı aldı.

Salı günü İstanbul'da saat 15:30'da Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e konuk olacak kırmızı siyahlılar, yoğun maç takvimi ve antrenman sahası tedariği nedeniyle alt yapı ile çıkacak.

BOLUSPOR MAÇINA DA ALT YAPI İLE ÇIKACAK

Kırmızı siyahlılara ayrıca Başakşehir maçından sonra karşılaşacağı Boluspor maçına da alt yapı çıkacağını açıklarken, kulüpten yapılan açıklamada;

"Ziraat Türkiye Kupası’nda karşılaşacağımız Başakşehir maçı ve bundan sonraki Boluspor ile oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası maçlarımıza Ahlatcı Çorum FK U19 takımımızla sahaya çıkma kararı almış bulunmaktayız. Bu kararımızın temelinde, hem yoğun maç takvimimiz hem de deplasmanda yapacağımız antrenman programlarımızdaki saha tedariği kısıtlı olması gibi nedenler yatmaktadır. Süper Lig ve Trendyol 1. Lig’de yer alan bazı takımların da benzer sıkıntılı zor durumlarda aynı kararları sergilediği göz önünde bulundurulduğunda, bu kararımızın sporun dinamikleri ve sürdürülebilirliği açısından bir gereklilik olduğunu belirtmek isteriz. Altyapımızdaki gençlerimize fırsat vermek, onların yeteneklerini daha üst düzeyde gösterebilmelerini sağlamak ve gelecekte Türk futboluna katkı sunmalarını desteklemek, kulüp olarak önceliklerimizden biridir. Aynı zamanda, bu kararımızın hiçbir şekilde Ziraat Türkiye Kupası’na, rakiplerimiz Başakşehir ve Boluspor’a veya diğer takımlara saygısızlık anlamına gelmediğini özellikle vurgulamak isteriz. Ahlatcı Çorum FK olarak, mücadelemizi her kulvarda en iyi şekilde sürdürmeye kararlıyız. Genç futbolcularımıza güveniyor ve onların bu zorlu mücadeleden gururla çıkacaklarına inanıyoruz." denildi