Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 6.haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 6-2 mağlup oldu.

Lige Galatasaray beraberliği başlayan kırmızı siyahlılar ikinci hafta evinde Kasımpaşa'ya mağlup olmuştu.

Beşiktaş deplasmanına en azından 1 puan almak için sahaya çıkan kırmızı siyahlılar, Beşiktaş'a farklı oldu.

Maçın ilk yarısında kaleye şut bile çekemeyen kırmızı siyahlılar, ikinci yarının başında Diomande'nin enfes golüyle farkı 1'e indirdi ancak golden hemen sonra Beşiktaş karşılık verdi ve kısa sürede 4 gol birden bulunca Çorum FK oyundan koptu ve maç 6-2 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi.

Kırmızı siyahlıların diğer golünü ise yeni transfer Mahmic'ten geldi.

Çorum FK bu sonuçla 1 puanda kalırken, haftaya Pazar günü evinde Eyüpspor'u ağırlayacak.