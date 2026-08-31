Arca Çorum FK U19 PAF Ligi 3. hafta maçında Beşiktaş'a konuk oldu.
Saat 16.00’da Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde oynanan karşılaşma 2-1 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona ererken, maçta Çorum FK'nın kaydettiği ilginç gol maçın önüne geçti.
39.dakikada kendi sahasında top çeviren Beşiktaşlı futbolcular, Çorum FK'lı futbolcuların baskısını görünce kaleci Ahmet Okutan'a dönmek zorunda kaldı.
Beşiktaş kalecisi Ahmet Okutan topa vurmak isterken kendi kalesine gol attı.
İlginç gol görüntülere böyle yansıdı.
Muhabir: Fatih Battar