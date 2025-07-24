Arca Çorum FK yeni sezon hazırlıklarının üçüncü ve son etap kampı için bugün Düzce Fenerbahçe Topuk Yaylasında toplanıyor.

Kırmızı Siyahlı takım 2 Ağustos cumartesi gününe kadar çalışmalarını burda sürdürecek.

Yeni sezon hazırlıklarını tesis sahaları komple yenilendiği için tamamını il dışında yapmak zorunda kalan Çorum FK 1 Temmuz’da Bolu Esentepe Hotel’de başlayan ilk etabı 9 Temmuz’ta tamamlamış iki günlük iznin ardından ise 12 Temmuz’da Bolu Vonresort Hotel’de toplanarak 21 Temmuz’a kadar çalışmalarını burda sürdürmüştü.

Bu etapta iki İran takımı ile hazırlık maçı yapan kırmızı siyahlı takım üçüncü ve son etap için bugün saat 16’da Düzce Topuk Yaylası tesislerinde toplanacak ve akşam saat 17’de yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

3 hazırlık maçı yapacak

Arca Çorum FK bu etapta üç hazırlık maçı yaparak yeni sezon hazırlıklarını tamamlayacak.

Kırmızı siyahlı takım 26 Temmuz cumartesi günü 1. ligdeki rakiplerinden Manisa FK ile 30 Temmuz çarşamba günü yine ligdeki rakiplerinden Esenler Erokspor ile 2 Ağustos cumartesi günü ise İran 1. lig takımlarından Persia Gulf Pro ile yapacak.