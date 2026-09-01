Arca Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere, 6-2'lik Beşiktaş yenilgisi sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Çorum FK'nın henüz ligde yeni bir takım olduğuna dikkat çeken Dere; 'Sabırlı olmalıyız.' dedi.

Futbolun sadece zorlu rakiplere karşı oynanan bir oyun olmadığını vurgulayan Dere, zorlu deplasman tribünlerine ve bazen de hakemlere karşı oynanan bir oyun olduğunu söyledi.

'Yeni transferlerin takıma katkısıyla birlikte takımın oyun stili oturdukça önümüzdeki haftadan itibaren yüzümüzün güleceğine inanıyorum.' diyen Dere; 'Özellikle bu denli zorlu bir fikstürde, yaşanabilecek şeyler yaşıyoruz. Sabırlı olmalıyız. Önümüzdeki hafta; Eyüpspor karşılaşmasında tribünleri tıklım tıklım doldurup galibiyet için kenetlenmeliyiz.' ifadelerini kullandı.