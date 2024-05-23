Ahlatcı Çorum FK’da yarın Bodrum FK ile oynanacak play-off yarı final rövanş maçı kadrosu açıklandı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta tarafından dün yapılan antrenmanın ardından açıklanan 21 kişilik maç kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Hasan Hüseyin Akınay, Ali Türkkan, Ferhat Yazgan, Zargo Toure, Loick Landre, Adem Doğan, Michael Ologo, Süleyman Luş, Kerem Kalafat, Erkan Kaş, Arda Yılmaztürk, Hakan Barış, Michal Nalepa, Massis Guluk, Gökhan Karadeniz, Atakan Akkaynak, Suat Kaya, Eren Aydın, Geraldo, Thomas Verheydt ve Ahmet Sağat.

Dün saat 15’de karayolu ile Ankara Esenboğa Havaalanına geçen kırmızı siyahlı takım kafilesi saat 19.30 uçağı ile Bodrum Milas havalanına geçti.

Burdan kalacağı otele geçen Çorum FK kailesi bugün Bodrum’da yapacağı antrenmanla bu zorlu maçın hazırlıklarını tamamlayacak ve maç saatini bekleyecek.