Arca Çorum FK ligin 31. hafta maçında bugün saat 16’da evinde Esenler Erokspor'u konuk ediyor.

Ligde son 5 maçını kazanarak büyük bir çıkış yapan kırmızı siyahlılar, bugünki maçı da kazanarak zirve yarışından kopmak istemiyor.

Kırmızı siyahlı takımda Boluspor maçında oyundan çıkan ve hafta içinde MR’ları çekilen Mame Thiam, Serdar Gürler, Burak Çoban ve Üzeyir Ergün’ün tedavi süreçlerinin devam ettiği ve bu futbolcularla ilgili son kararın bugün maçtan önce yapılacak son kontrolden sonra verileceği öğrenildi.

Kırmızı siyahlıların bu kritik maçı TRT Spor’dan canlı olarak yayınlanacak.