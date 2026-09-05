Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Eyüpsppor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK'da Eyüpspor maçı hazırlıkları sürüyor.
6 Eylül Pazar günü oynanacak karşılaşma öncesinde ilk antrenmanını dün yapan Çorum ekibi, bugünkü antrenmanla çalışmalarına devam etti.
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenmanın devamında Eyüpspor karşılaşmasına yönelik taktiksel çalışma gerçekleştirildi. Kırmızı-siyahlılar, günün antrenmanını iki kaleli geniş alan oyunuyla tamamladı.
Çorum FK, hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
Muhabir: İhlas Haber Ajansı