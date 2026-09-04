Arca Çorum FK, A Millî Takım forması giyen 30 yaşındaki savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcunun kariyerini kırmızı-siyahlı forma altında sürdüreceği bildirildi.

Profesyonel kariyerine Altınordu’da başlayan Çağlar Söyüncü; Freiburg, Leicester City, Atlético Madrid ve Fenerbahçe formaları giydi.

Millî futbolcu, Bundesliga, Premier League, La Liga ve Trendyol Süper Lig’de görev yaptı.

Söyüncü, Leicester City ile İngiltere Federasyon Kupası ve Community Shield şampiyonlukları yaşarken, A Millî Takım'da da uzun yıllar forma giydi.