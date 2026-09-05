Süper Lig ekibi Gaziantep FK, geçtiğimiz sezon Çorum FK forması giyen Efe Sarıyaka ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Çorum FK döneminde yalnızca 2 maçta 12 dakika süre bulabilen Sarıkaya, 2025/26 sezonunda toplam 11 maçta 614 dakika süre aldı.
Altay altyapısında yetişen genç oyuncu, 2024 yılında 200 bin euro karşılığında Fransa Ligue 2 ekibi Grenoble Foot 38'e transfer olmuştu.
Kariyerinde 24 kez alt yaş kategorilerinde Milli Takım tecrübesi yaşayan oyuncu, Türkiye U19 forması ile 4 gol kaydetti.
Muhabir: Fatih Battar