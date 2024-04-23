Ahlatcı Çorum FK alt yapısına yeni yıldazlar kazandırmak amacı ile açılan Çorum FK Futbol Okuluna kayıtlar başladı.

Devane sahasında başlayan kayıtlar sonunda 11 Mayıs cumartesi günü yapılacak antrenman ile başlayacak. Okullar kapanana kadar çalışmalar cumartesi ve pazar günleri yapılacak. Kapandıktan sonra ise pazartesi, çarşamba ve cuma günleri yapılacak çalışmalar Ağustos ayı sonuna kadar devam edecek.

Devane sahasında devam eden kayıtlarla ilgili olarak detaylı bilgi almak isteyenlen 0532 6361936, 0552 1581978 ve 0532 4665316 nelu telefonları araması istendi.