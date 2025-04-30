Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Çorum FK karşılaşmasında performanslarıyla galibiyeti getiren Owusu, Görkem Cihan ve Miraç Şimşek’e çeyrek altın hediye etti.
Trendyol 1.Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren Ankaragücü, geçtiğimiz hafta Çorum FK karşısında kritik bir galibiyete imza attı.
Çorum FK maçında galibiyetin mimarı 3 futbolcu ödüllendirildi.
Teknik Direktörü Mustafa Kaplan Owusu, Görkem Cihan ve Miraç Şimşek’e çeyrek altın hediye etti.
Ankaragücü bu hafta Keçiörengücü'nü de yenerek ligde kalmayı hedefliyor.
Editör: Atila Çiğdem