Ahlatcı Çorum FK yarın sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanda sürdürdü.

Teknik Direktör Serkan Ösbalta yönetimindeki çalışmaya sakatlıkları devam eden Atakan Cangöz, kaleci Ahmet ve Kadir Seven dışında tüm futbolcular katıldılar.

Tesis sahasındaki çalışma öncesinde Teknik Direktör Serkan Özbalta futbolculara Gençlerbirliği maçının oyun taktiğini anlattı ve dikkat etmeleri gereken konular hakkında uyarılarda bulundu. Daha sonra ısınma hareketleri ile başlayan antrenman dar alanda pas ile devam etti.

Ardından Gençlerbirliği maçının oyun taktiğinin denendiği çift kalede Teknik Direktör Serkan Özbalta bu maçta forma vereceği futbolculardan kurulu takıma karşı kurduğu kadro ile çift kale maç yaptırdı. Özbalta bu çalışma sırasında da futbolculara uyarılarını sürdürdü.

Çalışmanın sön bölümünde oyun formatında bir çalışma yapan kırmızı siyahlı takımda futbolcuların morallerin düzeldiği gözlendi.

Kırmızı Siyahlı takım Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayarak tüm takım tesislerde kampa girecek ve maç saatini bekleyecek.