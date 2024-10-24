Ahlatcı Çorum FK cumartesi günü sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışmasına sakatlıkları devam eden Çatic, kaleci Ahmet, Atakan Cangöz ile Kadir Seven dışında tüm futbolcular katıldılar.

Tesis sahasında yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı ardından beşe iki pas çalışması daha sonrada 10 dakikalık minyatür kaleli pas ve atak sonlandırma çalışması yaptı.

Ardından yarı sahada pas çalışması yaptıran Teknik Direktör Serkan Özbalta basit top kaybı yapmamasını istedi.

Çalışmanın son bölümünde savunmaya yönelik özel bir çalışma yaptıran Teknik Direktör Serkan Özbalta Boluspor maçında yaptıkları hatalar üzerine durdu ve bu konuda sahada uygulamalı olarak bir antrenman yaptırdı.

Kırmızı Siyahlı takım Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını bugün yapacağı çift kale maç ile sürdürecek.