Ahlatcı Çorum FK, Yeni Malatyaspor’la 14 Eylül Cumartesi günü Ankara’da oynayacağı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 5.hafta maçının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktör Serkan Özbalta nezaretinde, Bülent Üstünel Sahası’nda günün ilk antrenmanına ısınma ile başlarken, şut ve sonuçlandırma odaklı gol çalışmasıyla devam etti.

Aerobik dayanıklılığın ardından turnuva ile tamamlanan antrenmanda futbolcuların hırslı ve istekli göründükleri belirtildi.

Kırmızı-siyahlılar günün ikinci antrenmanı ise akşam yaptı. Yine Bülent Üstünel Sahası’nda gerçekleştirilen antrenman taktik ve geniş alan oyunları ağırlıklı çalışma şeklinde geçerken, çabukluk çalışmasıyla sona erdi.

Ahlatcı Çorum FK bugün yapacağı tek idmanla Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek. Kırmızı-siyahlı ekip, Yeni Malatyaspor’u yenerek bu sezon ilk galibiyetini almayı hedefliyor.