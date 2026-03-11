Bu hakem ilk kez Çorum maçını yönetecek
Trendyol 1. Lig'de bugün oynanacak 30. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Perşembe günü oynanacak Boluspor-Arca Çorum FK maçının hakemi açıklanmazken,

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde bugün oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:
13.30 İstanbulspor-Amed Sportif Faaliyetler: Kadir Sağlam
13.30 AtakaşHatayspor-ÖzbelsanSivasspor: Erdem Mertoğlu
16.00 EminevimÜmraniyespor-Erzurumspor: Davut Dakul Çelik
20.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor: Batuhan Kolak

Muhabir: Çorum Hakimiyet