Arca Çorum FK'nın Ankara Demirspor'a kiraladığı genç golcü Hasan Ege Akdoğan, U18 Milli Takımı'nın Antalya'da oynayacağı UEFA Avrupa Şampiyonası B Ligi 1.Tur maçlarının kadrosuna davet edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Veli Kavlak tarafından kadroya davet edilen futbolcular 17 Mart Salı günü saat 18.00'de Antalya The Sense De Luxe Otel'de toplanıp kampa girecek.

Cebelitarık, Ermenistan ve Kosova ile birlikte B Ligi 1.Grup'ta yer alan milliler, 24 Mart'ta Cebelitarık, 27 Mart'ta Ermenistan, 30 Mart'ta ise Kosova ile karşılaşacak.

Maçlar Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Grubu birinci bitiren takım önümüzdeki sezon A Ligi'nde mücadele edecek.