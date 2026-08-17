Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü Kasımpaşa ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

İlk kez yükseldiği Süper Lig'de sezonun açılış maçında Galatasaray ile 2-2 berabere kalan kırmızı-siyahlı ekipte futbolcular bir günlük iznin ardından kulüp tesislerinde toplandı. 

Hırvat stoper ilk maçında sakatlandı
Hırvat stoper ilk maçında sakatlandı
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Teknik direktör Uğur Uçar yönetimindeki antrenmanda futbolcular, yenileme antrenmanı yaptı.

Çorum FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Muhabir: Anadolu Ajansı