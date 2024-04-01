Ahlatcı Çorum FK yarın deplasmanda Keçiörengücü maçının taktik çalışmasını dün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kırmızı siyahlı takımda maç hasreti yarın Aktepe Stad’ında Keçiörengücü maçında son bulacak.

Lige verilen milli ara ve ardından yerel seçimboşluğunun ardından Keçiörengücü ile karşılaşacak olan kırmızı siyahlı takım dün saat 16’da tesislerde yaptığı taktik çalışma ile bu maçın provasını yaptı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan çalışmaya tüm futbolcular katıldılar.

Çalışma öncesinde fuübolcularla bir toplantı yapan Teknik Direktör Serkan Özbalta, Keçiörengücü maçında istediği oyun sistemi ve dikkat edilmesi gereken konularda mevkisel olarak özel uyarılarda bulundu.

Özbalta dört maçlık çıkışlarını sürdürmek için bu maçın önemine dikkat çekti ve tüm takımdan maça tam konsantrasyon istedi.

Tesis sahasında ısınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra önce yarı sonra tam sahada yapılan taktik çalışma ile devam etti.

Teknik Direktör Serkan Özbalta bu çalışma sırasında sık sık oyunu durdurdu ve dikkat edilmesi gereken konuları uygulamalı olarak gösterdi ve futbolculardan çabuk oynamalarını istedi.

Ahlatcı Çorum FK, Keçiörengücü maçının hazırlıklarını bugün saat 11.30’da yapacağı ter antrenmanı ile tamamlayacak.

Kırmızı siyahlı takımda açıklanacak maç kadrosu saat 14’de Ankara’ya hareket edecek ve otelde maç saatini bekleyecek.