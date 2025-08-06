Gazetemiz Spor Yayın Yönetmeni Halil Öztürk, yeni sezon öncesi Çorum FK'yı kaleme alarak, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

İşte Halil Öztürk'ün o yazısı;

"Futbol, sadece bir spor dalı olmanın çok ötesindedir.

Toplumları bir araya getiren, ortak bir aidiyet duygusu yaratan, farklılıkları eriten bir sosyal yapıdır.

Bu yönüyle bir şehrin futbol kulübü, o kentin kimliğinde ve insanları arasındaki birliktelikte önemli bir rol oynar.

Futbol ve Kent Kimliği. Kent kimliği, bir şehrin tarihsel, kültürel, sosyal ve ekonomik birikimiyle şekillenir.

Bu kimliğin oluşumunda semboller, yapılar ve kurumlar kadar futbol kulüpleri de yer alır. Çünkü futbol kulüpleri, şehirle özdeşleşen değerleri sahada temsil eder.

Trabzonspor ve Kent Kimliği

Trabzonspor, Anadolu'dan çıkan ilk şampiyon olarak sadece sportif bir başarı elde etmedi; aynı zamanda Trabzon’un özgüvenini, inancını, direnç kültürünü ve “biz de varız” söylemini Türkiye’nin dört bir yanına duyurdu.

Trabzonspor, bir futbol kulübü olmanın çok ötesinde, Karadeniz insanının çalışkanlığının, inatçılığının ve aidiyetinin simgesi hâline geldi.

Samsunspor ve Toplumsal Birlik

Samsunspor da Samsun’un tarihiyle, kültürüyle, hafızasıyla bütünleşmiştir.

Özellikle 1989’daki elim trafik kazası sonrası oluşan ortak yas ve kenetlenme, kulübü şehrin vicdanında daha derin bir yere taşımıştır.

Bugün Samsunspor, Samsunlular için sadece bir takım değil; bir miras, bir yasın ve umudun ortak hatırasıdır.

Çorum FK ve Şehir İçin Birlik Umudu

Peki ya Çorum? Son yıllarda futbol sahasında kendini göstermeye başlayan Çorum FK, tıpkı Trabzonspor ve Samsunspor gibi, zamanla bu potansiyele sahiptir. Çünkü Çorum gibi tarihî ve kültürel zenginliğe sahip şehirler, spor aracılığıyla daha da görünür hâle gelir. Çorum FK'nın başarıları, sadece tabelalara yansıyan skorlar değil; aynı zamanda bir şehrin çocuklarına umut, gençlerine hedef, yaşlılarına gurur anlamına gelecektir.

Neden Desteklemeliyiz?

Çünkü bir şehri şehir yapan sadece binalar, yollar, köprüler değildir; duygulardır, hikâyelerdir, ortak sevinçlerdir.

Çorum FK'yı desteklemek; bu kente umut ekmektir, çocuklara rol model yaratmaktır, sokakları bir marşın ritmiyle şenlendirmektir.

Ayrıca, dışarıdan bakıldığında Çorum’un tanınırlığını artıracak, turizmden spora kadar pek çok alanda prestij sağlayacaktır. Nasıl ki Trabzonspor’un başarıları Karadeniz'i futbol haritasına kazıdıysa, Çorum FK da İç Anadolu'nun parlayan yıldızı olabilir.

Çorum FK, bu şehir için bir fırsattır. Kırmızı-siyah formanın arkasında birleşen her birey, Çorum’un birliğine, dirliğine, kimliğine katkı sunar.

Takım desteklendikçe şehir güçlenir; şehir güçlendikçe takım büyür. Çünkü bir takım, sadece sahada değil; kalpte, sokakta, çarşıda ve dillerde yaşarsa gerçek anlamını bulur.

Unutmayalım, Takımlar geçici, şehirler kalıcıdır. Ama bir takımı şehirle bütünleştirirsen, işte o zaman efsaneler doğar."