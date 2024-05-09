Resmi Gazetede yayımlanan "İl Müftüsü Atama Kararları" ile Malatya İl Müftüsü iken Çorum İl Müftüsü olarak atanan Şahin Yıldırım yeni görevine başladı.

Çorum İl Müftü Vekili Adem Aygül ve personel tarafından karşılanan Müftü Şahin Yıldırım, personelin hayırlı olsun tebriklerini kabul etti.

Daha sonra Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezinde din görevlileriyle bir araya gelen Müftü Yıldırım için cübbe ve sarık giyme merasimi düzenlendi.

Merasime, Amasya İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Tokat İl Müftüsü Esat Yapıcı, DİB Başkanlık Müftüsü Ümit Çimen, Müftü Şahin Yıldırım, il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, Malatya İl Müftülüğü din görevlileri ve Çorum İl Müftülüğü din görevlileri katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açış konuşmasını yapan Müftü Yardımcısı Adem Aygül, Yıldırım’a hoş geldiniz derken yeni görevinin hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Programda konuşma yapan Yıldırım, tüm katılımcılara ayrı ayrı teşekkür edip Çorum’un önceki müftüsü Muharrem Biçer’e de yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkürlerini bildirdi.

Yıldırım, sorumluluğunun çok ağır olduğunu ve bu yükü birlikte omuzlayacaklarını belirtti.

Ardından, Amasya Müftüsü Ayvaz’ın duasıyla program tamamlandı.