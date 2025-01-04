Ahlatcı Zorum FK ligin 18. hafta maçında bugün Şanlıurfaspor'a konuk oluyor.

Lige verilen bir haftalık aranın ardından 18. hafta maçları ile başlayacak ligdeki heyecanda Çorum FK üst sıralardan kopmamak ve alt sıralardan uzak kalmak adına son derece kritik maça çıkacak.

Ligde 17 maçta topladığı 25 puanla Çorum FK yedinci sırada bulunurken ev sahibi takım ise 21 puanla 17. sırada bulunuyor.

Zorlu ligde alınacak her puanın altın değerinde olduğu bilincinde Çorum FK bugün zorlu maçtan puan yada puanlarla ayrılarak ligde üst sıralardaki yerini korumak amacında.