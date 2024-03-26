Ahlatcı Çorum FK lige verilen arada hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışmaya tüm futbolcular katıldılar.

Tesis sahasında yapılan antrenman ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışması ile devam etti.

Kırmızı siyahlı takım daha sonrasahada ardından da tam sahada taktik çalışma yaptı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta taktik çalışmada takımın topa sahip olması için uyarılarını sürdürdü.

Bu çalışma sırasında bloklar arasındaki geçişlerde dikkatli olmaları basit top kaybı yapmamalanı konusunda uyaran Özbalta yönetiminde çalışma daha sonra korner yan top ve duran top çalışması ile sona erdi.

Bu çalışmanın ardından tesislerde iftar yapan kırmızı siyahlı takım saat 20’de Samsun’a haareket etti.

Üç isim kadroda yok

Ahlatcı Çorum FK’da bugün oynanacak samsunspor maçınad üç isim forma giymeyecek.

Teknik Heyetin Geraldo, Loick Landre ve Masis’i Samsun’a götürmediği ve Çorum’da bireysel antrenman yapacakları açıklandı.

Kırmızı siyahlı takım Samsun maçının ardından yarından itibaren 2 Nisan salı günü Keçiörengücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devma edecek.