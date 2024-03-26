Okul Sporlarında bir güzel haberde Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesinden geldi.

Liseli Genç Erkekler Badminton Türkiye Şampiyonasında Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi üçüncülük kupasının sahibi oldu.

21-24 Mart tarihlerinde Giresun’da yapılan Türkiye Şampiyonasında Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Barış Boyar yönetiminde Mehmet Can Töremiş, Haşim Kılıç, Eyüp Koçak, Muhammed Mahmut Sert ve Uygar Tetikel’den oluşan kadrosu ile mücadele etti.

19 okulun dört grupta mücadele ettiği Türkiye Şampiyonasında Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi A grubunda mücadele etti.

Grupta Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Adana Şehit Ahmet Mehmet Oruç Spor Lisesi, İstanbul Plevne Anadolu Lisesi’ni maç vermeden 5-0’lık skorlarla yenerek gruptan birnci olarak ikinci tura yükseldi.

8 takımın mücadele ettiği çeyrek final grubunda ise Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi Mamak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni 5-0 Bursa Tophane MTAL’yi 4-1 ve İstanbul Kardelen MTAL’yi ise 5-0 yenerek grup birincisi olarak çaprazda yarı finalde diğer gruptan ikinci olarak çıkan Kayseri Fevziye Memduh Güpgüroğlu ile yarı finalde karşılaştı.

2-2 giden maçın final maçında son sette 16-11 önde olduğu maçı kaybedince final ve şampiyonluk şansını kaybeden Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi üçüncülük dördüncülük maçında Erzincan Spor Lisesi’ni 5-0 yenerek üçüncü oldu.

Kayseri temsilcisi finalde Bursa Tophane MTAL’yi de 3-2 yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.

Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Barış Boyar, destek sağlandıkça ilçemizi ve ilimizi en güzel şekilde temsil etmeye çalıştıklarını belirterek ‘Bu bağlamda desteklerini hep hissettiğimiz Osmancık Cumhuriyet Anadolu LisesiMüdürümüz Ramazan Gürbüz, Müdür yardımcımız Şaban Sarı ve Dudu Mazak’a Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’a çok teşekkür ediyorum. Ayrıca sporcularımıza bir baba şefkatiyle yaklaşan onların tüm eksiklerini gidermeye çalışan ne zaman ihtiyaç duysak bizlere bir telefon kadan yakın olan Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’e şahsım ve sporcularım adına çok teşekkür ederim’ dedi.