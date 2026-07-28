Çorum FK ve Trabzonspor Standard Liege forması giyen René Mitongo transferinde karşı karşıya geldi.

ÇORUM FK 2 MİLYON EURO VERİYOR

Belçika basınından Sudinfo’nun haberine göre, Çorum FK’nin 18 yaşındaki santrafor için yaklaşık 2 milyon Euro teklif ettiği bilgisi paylaşıldı.

ÇORUM FK'NIN TEKLİFİ OYUNCUNUN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Haberde Trabzonspor ile Standard Liège, Mitongo’nun kalıcı transferi konusunda geçtiğimiz hafta sonu anlaşmaya vardığı öne sürülürken, Çorum FK'nın oyuncuya sunduğu projenin ise oyuncunun ilgisini çektiği ifade edildi.

COMO'NUN TEKLİFİ KABUL EDİLMEDİ

İtalyan ekibi Como’nun da Standard Liège’e 1,5 milyon Euro teklif sunduğu ancak bu teklifin kabul edilmediği belirtildi.