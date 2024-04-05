Ahlatcı Çorum FK pazar günü sahasında oynayacağı zorlu Kocaelispor maçının hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile sürdürdü.

Kırmızı siyahlı takımın tesis sahasında yaptığı çalışmaya sakatlığı bulunan Hakan ile birlikte ağrıları olan Ferhat ve Thomas ise tedbir amaçlı katılmadılar.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışma ısınma hareketleri ile başladı.

Ardından dar alanda pas çalışması ile devam eden antrenmanı Keçiören maçında 90 dakika oynayan futbolcular tamamlarken diğer futbolcular ise kalesiz oyun oynudılar.,

Kırmızı Siyahlı takımda moraller yerinde ve neşeli bir çalışma yapıldı.

Ligde beş maçlık performansı ile üçüncü sıraya kadar yükselmeyi başaran Ahlatcı Çorum FK bu seriyi pazar günki Kocaelispor maçını da kazanarak taçlandırmak istiyor.

Çorum FK Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çalışma ile sürdürecek.