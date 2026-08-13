Cumhurbaşkanı Erdoğan Çorum FK'yı kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çorum FK'yı kabul edecek
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Trendyol Süper Lig'in 1. hafta oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Galatasaray-Arca Çorum FK maçını Antalya bölgesi hakemlerinden Batuhan Kolak yönetecek.

Kolak'ın yardımcılıklarını ise Furkan Ürün, Suat Güz, Asen Albayrak yapacak.

Kolak bugüne kadar Çorum FK'nın 6 maçında düdük çalarken, kırmızı siyahlılar 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

Kolak geçen sezon Iğdır'ı 3-1 mağlup ettiğimiz maçta görev almıştı.

GS KOLAK'IN YÖNETTİĞİ MAÇLARIN HEPSİNİ KAZANDI

Kolak, Galatasaray'ın ise 4 maçını yönetirken, sarı kırmızılılar 4 maçın 4'ünde de galip geldi.

Muhabir: Fatih Battar