Trendyol Süper Lig'in 1. hafta oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Galatasaray-Arca Çorum FK maçını Antalya bölgesi hakemlerinden Batuhan Kolak yönetecek.
Kolak'ın yardımcılıklarını ise Furkan Ürün, Suat Güz, Asen Albayrak yapacak.
Kolak bugüne kadar Çorum FK'nın 6 maçında düdük çalarken, kırmızı siyahlılar 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.
Kolak geçen sezon Iğdır'ı 3-1 mağlup ettiğimiz maçta görev almıştı.
GS KOLAK'IN YÖNETTİĞİ MAÇLARIN HEPSİNİ KAZANDI
Kolak, Galatasaray'ın ise 4 maçını yönetirken, sarı kırmızılılar 4 maçın 4'ünde de galip geldi.