Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'e çıkan Çorum FK'nın yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti.
Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da yer aldı.
Ziyarette Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, Teknik Direktör Uğur Uçar, yeni transferler Mohammed Diomande, Jesus Ramirez, Berat Özdemir yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çorum FK Başkanı Savaş Balçık ve futbolculara Süper Lig'de başarılar diledi.
Ziyarette günün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ismi yazılı 9 numaralı Çorum FK forması hediye edildi.
Muhabir: Çorum Hakimiyet