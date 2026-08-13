Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Arca Çorum FK'yi konuk edecek Galatasaray’da Davinson Sanchez gelişmesi yaşanıyor.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Arca Çorum FK'yi konuk edecek.
RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak.
Ajanspor'da yer alan habere göre, Galatasaray’da Davinson Sanchez’in Çorum FK karşısında ilk 11’de başlaması zor olduğu belirtildi.
Takıma geç katılan Kolombiyalı stoper, hazırlık maçlarında da forma giymemişti.
Okan Buruk’un savunmanın merkezinde Abdülkerim Bardakçı’nın yanında Kaan Ayhan veya Lemina’yı görevlendirmesi bekleniyor.
Muhabir: Çorum Hakimiyet