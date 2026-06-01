Arca Çorum FK’nın tecrübeli futbolcusu Burak Çoban Esila’sına kavuştu. Bu sezon devre arasında Sakaryaspor’dan Çorum FK’ya transfer olan Burak Çoban kırmızı siyahlı takımın şampiyonluğuna büyük katkı verdi.

Burak Çoban ligin sona ermesinin ardından 30 Mayıs cumartesi günü Sapanca Gölü kenarında düzenlenen düğün töreninde Özlem ve Recep Umut’un kızları Esila ile Zehra-Erdem Çoban’ın oğulları Burak hayatlarını birleştirdiler.

Düğün törenine Çorum FK kaptanları Ferhat Yazgan ve Yusuf Erdoğan ile futbolculardan Üzeyir Ergün, Atakan Cangöz ve Arda Hilmi Şengül kulüp Ceosu Derya Hırka ile teknik heyetten Barış Üzbey ile birlikte iki gencin ailesi ve yakınları ile futbol camiasından çok sayıda isim katıldı. Törene Burak Çoban’ın Bodrum FK’da birlikte çalıştığı Teknik Direktör İsmet Taşdemir de eşi ile birlikte katıldı.

Çorum HAKİMİYET Elisa-Burak çiftini tebrik eder ömür boyu sağlıklı huzurlu ve mutluluklar diler.