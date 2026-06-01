Çorum FK’yı Belediyespor kulübünden alarak Yeni Çorumspor ve ardından Çorum FK ismi ile önce 3. ligde şampiyonluk sevinci yaşatan Başkan Fatih Özcan ve Başkan Yardımcısı Mustafa Şeker de kırmızı siyahlı takımın Süper Lige çıkmasından duydukları mutluluğu sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımla dile getirdiler. Kırmızı Siyahlı kulüpteki vizyonun değişimini ve hedefleri büyüten Özcan yıllar sonra sosyam medyasından Çorum FK ile paylaşım yaparak mutluluğunu dile getirdi.

Fatih Özcan paylaşımında ‘Yıllar önce inanç tohumlarının bugün Süper Lig gururuyla taçlanmasını büyük bir mutlulukla takip ettim. Bu tarihi başarıda emeği geçen yönetim kuruluna teknik heyete, sahada yüreğini ortaya koyan tüm futbolcuları, gece gündüz demeden takımın peşinden koşan büyük Arca Çorum FK taraftarını ve bu bayrağı dalgalandıran herkesi yürükten tebrik ederim.

Armasındaki asaletle Türkiye’nin en üst sahnesine adım atan Arca Çorum Futbol Kulübü’ne Süper Ligde sonsuz başarılar dilerim. Yolun açık zaferlerin daim olsun Arca Çorum FK’ dedi.

Fatih Özcan ile birlikte başkan Yardımcısı olarak görev yapan Mustafa Şeker’de Çorum FK’nın Süper Lige yükselmesinden duyduğu mutluluğu şu ifadelerde sosyal medyasından paylaştı: ‘Kendi memleketim olmamasına rağmen kalbimin en özel yerinde taşıdığım ve büyük bir gönül bağı kurduğum Çorum’un bir futbol şehrine dönüştüğünü büyük bir camia olarak Süper Lie yükselişini ve şampiyonluğunu gururla izledim.

Çorum Belediyespor döneminden başlayarak Yeni Çorumspor ve ardından bugünki Çorum FK markasının doğuşuna kadar uzanan o zorlu serüvende bugün yaşanan Süper Lig gururunun hayallerini o günlerden kuran kulübün logosunu büyük bir sevgiyle kendi elleriyle çizen, marşlar yazdıran, profesyonel ve kurumsal yapının temellerini atarak takımı 3. ligden 2. lige çıkaran ve bu büyük yürüyüşün ilk meşalesini yapan gönüllerin başkanı Fatih Özcan başta olmak üzere bu tarihi başarıda büyük payı olan arca ailesini yönetim kurulunun değerli üyelerini teknik heyeti, futbolcu kardeşlerimizi ve her zaman olduğu gibi takımın arkasındaki en büyük güç olan o vefakar muhteşem Çorum FK taraftarını yürekten tebrik ederim. Yolun açık olsun başarılar daim olsun Arca Çorum FK’ dedi.