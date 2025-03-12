Çorum FK’da Geraldo bireysel çalışmalara başladı.

Kırmızı Siyahlı takımın tecübeli futbolcusu Geroldo 15 Şubat’ta oynanan Kocaelispor maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Adalesinde yırtık tespit edilen Geraldo uzun süren tedavi sürecinin ardından Çorum’a dönerek tesiste bireysel olarak tedavi ve bireysel çalışmalara başladı.

Sakatlığının riskli olması nedeni ile tedavi sürecini iyi değerlendiren Genaldo’nun ligde bu hafta sonu verilecek milli aranın ardından oynanacak Pendikspor maçında forma giyecek duruma gelmesi bekleniyor.

Teknik Heyetin Geraldo’nun tedavi süreci ile yakından ilgilendiği biran önce takıma katılmasını istediği öğrenildi.