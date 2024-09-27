Pazar günü ligin yedinci hafta maçında Adanaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Çorum FK bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile sürdürdü. Kırmızı Siyahlı takımsaat 17’de tesis sahasında yaptığı antrenmana tüm futbolcular katıldılar.

Teknik Direktör Serkan Özbalta çalışma öncesinde futbolculanla yaptığı toplantıda Adanaspor maçının oyun taktiği konusunda bilgiler verdi ve rakibin artıları eksilerini anlatarak dikkat edilmesi gereken konular hakkında uyarılarda bulundu.

Isınma koşulaı ve dar alanda çalışmasının ardından önce yarı sahada daha sonra ise tam sahada taktik çalışma yapan kırmızı siyahlı takımda futbolcuların morallerin düzelmeye başladığı gözlendi. Önceki gün çift antrenman yapan ve oldukça yüklenen Teknik Heyet dünki çalışmayı daha çok moral verici oyun formatında yaptırdı.

Çorum FK Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve yarın sabah Adana’ya hareket edecek.