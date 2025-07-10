Arca Çorum FK’da yeni sezon yapılanması her alanda devam ediyor. Kırmızı Siyahlı takımın yeni sezon kadro çalışmalarında ve transferde Başkan Oğuzhan Yalçın ile iki isim birlikte görev yapıyor. Çorum FK’da futbolu bıraktıktan sonra Başkan Oğuzhan Yalçın ile birlikte kulüpte Genel Kaptanlık ve son olarak da Sportif Direktörlük görevine getirilen Muhammet Fettahoğlu ile yeni Çorum FK’da tercüman olarak göreve başlayan Mustafa Çiçekay yeni sezon kadrosunu şekillendiriyorlar.

Özellikle yabancı futbolcu konusunda çok büyük çalışması olan Mustafa Çiçekay ile yerli futbolcular konusunda ise Başkan Oğuzhan Yalçın ve Muhammed Fettahoğlu ortak görüşmeler sonunda kırmızı siyahlı takımın yeni sezon kadrosu şekilleniyor.