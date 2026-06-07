ARCA Çorum Futbol Kulübü, Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu sonucunda başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım için tebrik mesajı yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, başkanlık görevine seçilen Aziz Yıldırım'ın tebrik edildiği belirtilerek, kendisine ve yönetim kuruluna görev süreleri boyunca başarı dilekleri iletildi.

Açıklamada ayrıca, Türk futboluna değer katacak, centilmenlik ve fair play anlayışının ön planda olduğu bir sezon temennisinde bulunularak, yeni yönetimin çalışmalarında başarılar dilendi.

ARCA Çorum FK'nın mesajı, spor camiasında birlik, beraberlik ve rekabet ruhunun güçlenmesine yönelik iyi niyet temennileriyle son buldu.