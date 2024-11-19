Ahlatcı Çorum FK pazar günü Esenler Erokspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı çift antrenman ile sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takım öğlen saat 12’de akşam ise 18’de yaptığı çift antrenman ile Erokspor maçının haçırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımda sakatlıkları devam eden Loick Landre, Kasango, Burak Süleyman, Durel Avounou ve kaleci Ahmet çalışmaya katılmadılar. Thomas, Ferpat ve Ozan Sol ise takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı.

Öğlen yapılan antrenman ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışmasının ardından üç takımlı gol yiyenin çıktığı turnuva düzenlendi. Bu çalışmada üç takımda kazanmak için mücadeleyi yüksek yapınca ortaya zevkli görüntüler çıktı.

Çorum FK akşam 18’de yaptığı antrenmanda ise gruplar halinde yapılan aerobik koşular ve ara bölümlerde ise oyun formatında fizik kondisyona yönelik özel bir çalışma yaptıran Teknik Heyet milli arada takımın bu yönünü yukarı çekmeye çalıştı.

Kırmızı Siyahlı takım bugünden itibaren günde tek çalışma ile Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.