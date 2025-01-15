Çorum 'un Dodurga ilçesinde 70 öğrenciye kışlık kıyafet hediye edildi.

Bir Çocuğun Duası Derneğince temin edilen mont, ayakkabı ve eşofman takımı, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özüdoğru, dernek başkanı Tarık Buğra Okcu, Çorum FK kaptanı Ferhat Yazgan ile futbolcular Erkan Kaş ve Suat Kaya tarafından Mustafa Kemal İlkokulu'nda eğitim gören 70 öğrenciye teslim edildi.

Etkinlikte ayrıca futbolcular, öğrencilere imzalı forma hediye etti.

Okul müdürü Eren Köylü de öğrencilerinin yaptığı bir resmi futbolculara hediye etti.

Özüdoğru ve Köylü, kışlık kıyafet ve hediyelerden ötürü dernek yöneticileri ile futbolculara teşekkür etti.