Arca Çorum FK, anlaşamaya vardığı Fransız kanat oyuncusu Giovani Versini için Fransa Ligue 1 takımlarından Olympique Marsilya'nın da talip olduğu öğrenildi.

Fransız basının yer alan habere göre, Çorum FK 22 yaşındaki kanat oyuncusu Versini için kulübü PAU ile 3.8 milyon Euro'ya anlaştı.

Kırmızı siyahlı kulüp, 31 Ağustos Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş maçı öncesi Çorum'a getirmeyi planlarken, oyuncu için devreye Fransa'nın köklü takımlarından Marsilya devreye girdi.

Çorum FK, oyuncunun transferinin bir an önce bitirmek için girişimlerini sürdürüyor.