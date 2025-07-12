Çorum FK, ilk hazırlık maçını 15 Temmuz Salı günü kardeş ülke Azerbaycan 1.Lig takımlarından Zira FK ile oynayacak.

Kırmızı-Siyahlılar, ikinci hazırlık maçını ise 19 Temmuz Cumartesi günü yine Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile yapacak.

Üçüncü ve son etap çalışmaları için Topuk Yaylası'nda toplanacak olan Çorum FK, 26 Temmuz Cumartesi günü Manisa FK ile 30 Temmuz Çarşamba günü ise İstanbul temsilcisi Esenler Erokspor ile karşılaşacak.

Çorum FK’nın, 2 Ağustos'ta oynayacağı son hazırlık maçındaki rakibi ise henüz belli olmadı.