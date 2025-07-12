Arca Çorum FK’da transferlerin bugün başlayacak ikinci etaba bitmesi hedefleniyor.

Kırmızı Siyahlı kulüpte Başkan Oğuzhan Yalçın, Kulüp Ceo'su Mustafa Çiçekay ve Sportif Direktör Muhammed Fettahoğlu iki günlük izin döneminde Ankara’da kamp kurdu.

Teknik Heyetin raporu doğrultusunda eksik mevkiler için görüşmelerini sürdüren kırmızı siyahlı kulüpte dört transfer daha yapılarak kadronun belirlenmesi bekleniyor. Çorum FK’da öncelikli transferler forvet ve on numara mevkiinde oynayacak bir isim bir stoper ve bir kanat.

Forvet konusunda Keçiörengücü’nden Mame Diouf ile büyük aşama kaydedildi.

Forvet arkası on numara için Emre Akbaba ile temaslarını sürdüren Çorum FK farklı isimlerle de görüşme halinde.

Kanat transferi içinde bir çok isimle görüşen Çorum FK’da stoper içinde son olarak Kocaelispor forması giyen Caner Osmanpaşa’nın hafta içinde kampa katılması bekleniyor.