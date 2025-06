Arca Çorum FK, 27 Haziran Cuma günü toplanıyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 2025-2026 sezonu ilk yarı hazırlık dönemi kamp programı belli oldu.

KAMP KAYSERİ'DE

Kırmızı-siyahlı ekip, Kayseri'de yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

3 etaplı kamp programı ile sezona hazırlanacak olan kırmızı siyahlılarda ilk etap 27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde, ikinci etap 10 Temmuz-20 Temmuz tarihlerinde ve son etap ise 23 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Bu arada kamp kadrosu da belli oldu.

İŞTE KAMPA KATILACAK İSİMLER

Kayseri'deki yeni sezon hazırlıklarına şu isimler katılacak;

"Hasan Hüseyin Akınay, Ahmed Said Kıvanç, Mahmut Eren Güler, Onur Alp Sarman, Berkay Arı, Erkan Kaş, Kadir Seven, Kerem Kalafat, Zargo Toure, Eren Tunalı, Polat Abay, Taha İbrahim Rençber, Ferhat Yazgan, Atakan Cangöz, Atakan Akkaynak, Coşkun Diniyev, Can Efe Bozacı, Ali Akkuş, Geraldo, Semih Akyıldız, Eren Karadağ, Hasan Ege, Mert Aktaş ve Ali Akman"