B Klasman hakemimiz Ahmet Ecevit’e 2. lig beyaz grupta pazar günü oynanacak zorlu Nazilli Belediyespor- Vanspor maçını yönetecek.

Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 2. lig beyaz grupta pazar günü saat 15’de Nazilli İlçe sahasında oynanacak Nazilli Belediyespor ile Vanspor arasındaki maçta Ahmet Ecevit’in yardımcılıklarını Ankara’dan Harun Terin ve Kayseri’den Recep Güneş yapacak.

Maçta dördüncü hakem olarak ise Ankara’dan Özer Özden görevli.

Ligde Vanspor 63 puanla şampiyonluk mücadelesi verirken ev sahibi Nazilli Belediyespor ise 38 puanla 11. sırada bulunuyor.