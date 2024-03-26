Trendyol 1.Lig'de Çorum FK'nın rakiplerinden Şanlıurfaspor'da kriz büyüyor.

Sarı yeşilli futbolcular dünki antrenmana ödeme yapılmadığı için çıkmadılar.

Geçen sezon Çorum FK ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veren lig ikincisi olarak play-off’tan hedefine ulaşan Şanlıurfaspor’da sezon başı iddialı bir takım kuruldu.

Ancak alınan kötü sonuçlar üzerine üç teknik adam değişikliğine giden Şanlıurfaspor’da devre arasında ise yeniden bir takı kuruldu.

Ekonomik olarak büyük yükün altına giren sarı yeşilli kulüpte geçtiğimiz haftadan itibaren futbolculara ödeme yapılmadığı için sorunlar yaşanmıştı.

Lige verilen milli aranın ardından çalışmalara başlayan Şanlıurfaspor’da dün akşam saatlerinde yapılması gereken antrenmana futbolcular ödeme yapılmadğı için toplu karar alarak çıkmadı.

Bu gelişmenin ardından nasıl bir çözüm bulunacağı merak konusu.